Сто исков по частичной мобилизации зарегистрировано в судах Петербурга

В суды продолжают поступать иски по мобилизации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ровно сто исков с оспариванием решений мобилизационной комиссии и прочих вопросов по частичной мобилизации зарегистрировали суды Петербурга. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

- На 16 ноября судами зарегистрировано 100 дел, связанных с вопросами мобилизации. Больше всего исков во Фрунзенском районном суде – 17, - уточняют в пресс-службе.

Далее идут 15 в Невский райсуд (15 дел), Красногвардейский (13), по12 исков в Московском и Калининском судах, по шесть в Кировском и Колпинском. Меньше всего в Октябрьском райсуде – одно дело.

Приморский суд, находящийся в середине списка, 16 ноября получил к производству новое дело. Житель Петербурга, работающий тестировщиком программного обеспечения в автошколе, требует включить себя в список на отсрочку от мобилизации. В Минобороны мужчине отказали, так как по диплому он имеет другое образование.

На данный момент из ста исков рассмотрено 74.