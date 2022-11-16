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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 17:30

30 спасателей выехали на тушение пожара в квартире на Гатчинской улице в Петербурге

На месте работают пожарные и медики
Анастасия НУРАДИЛОВА
На месте работают пожарные

На месте работают пожарные

Фото: Роман ЛЯЛИН

Пожар случился на Гатчинской улице в Петербурге вечером 16 ноября. Об этом «КП-Петербург» сообщил очевидец. В одном из домов загорелась квартира. На место происшествия приехали несколько пожарных машин, спасатели и медики.

- Горит квартира. Вокруг много спасателей, - сообщил очевидец.

Читатель прислал в редакцию «КП-Петербург» видео с места происшествия. На кадрах видно, что особой суеты вокруг дома, где произошло возгорание, нет. Тем не менее, там собрались пожарные и медработники.

На месте работают сотрудники МЧС. В ведомстве подтвердили информацию о пожаре.

- Площадь пожара на Гатчинской улице, 22 уточняется. На месте работают 30 спасателей. Квартира горит на четвертом этаже, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Причину возгорания установят дознаватели. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Обстоятельства случившегося выясняются.