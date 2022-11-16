Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 ноября 2022 20:54

Женщина на «Мерседесе» сбила двух пешеходов в Петербурге

Водитель отвлеклась на своего ребенка и проехала на красный свет
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пожилую женщину госпитализировали

Пожилую женщину госпитализировали

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники полиции проводят проверку после серьезного ДТП в Петроградском районе Петербурга. Женщина-водитель на «Мерседесе» отвлеклась на своего ребенка, который сидел на пассажирском кресле, и сбила двух человек. Происшествие случилось вечером 16 ноября на пересечении набережной реки Карповки и проспекта Медиков.

- Пешеходный переход переходили 42-летний мужчина и 67-летняя женщина. В это время горел зеленый сигнал светофора, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К счастью, пешеходы остались живы. Пожилую женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, а мужчина отказался от медицинской помощи. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.