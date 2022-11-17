«Теплосеть» Петербурга повысит температуру в батареях из-за грядущего похолодания

«Теплосеть» Петербурга повысит температуру в батареях из-за похолодания Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за грядущего похолодания в Санкт-Петербурге компания "Теплосеть" повысит температуру в батареях, чтобы горожане не мерзли в своих квартирах. Корректировка температуры в системах теплоснабжения проводится заблаговременно, пока в городе не ударили морозы. Об этом в компании сообщили 17 ноября 2022 года.

- По долгосрочному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие дни температурный график в регионе изменится с плюс 2 градусов в дневное время до минус 4 градусов в ночные часы, - рассказали в компании.

В ближайшее время температура в магистральных тепловых сетях предприятия повысится с 72-75 до 80-83 градусов. Если потребители отмечают недостаточный уровень отопления и температуры сетевой воды, то им следует обращаться в свои управляющие компании для настройки внутридомовой системы.