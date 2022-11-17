Движение транспорта ограничат в четырех районах Петербурга с 19 ноября

ГАТИ сообщило о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в четырех районах Петербурга с 19 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ГАТИ предупредила автомобилистов Санкт-Петербурга о том, что с 19 ноября 2022 года будет ограничено или закрыто движение в четырех районах города. Ограничения введут в Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском и Петроградском районах.

- С 19 ноября 2022 года до 20 января 2023 года будет ограничен проезд по набережной Обводного канала Старо-Петергофского проспекта до Лифляндской улицы, - сообщили в ГАТИ.

На два дня с 19 по 20 ноября на проспекте КИМа от Железноводской улицы до Уральской улицы тоже ограничат проезд.

В Кировском районе с 19 по 24 ноября полностью закроют боковой проезд по проспекту Маршала Жукова от проспекта Народного Ополчения до проспекта Ветеранов.

Самое продолжительное ограничение ждет жителей Петроградского района. С 19 ноября 2022 года по 25 августа 2023 года будет затруднено движение по Петровской косе от Петровской площади до тупика.