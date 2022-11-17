«Теневых» банкиров, обналичивших свыше 2 млрд рублей, задержали в Петербурге

В Петербурге выявлена организация «теневых» банкиров / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция выявила банду "теневых" банкиров. За пять лет деятельности "предприниматели" обналичили более 2 миллиардов рублей, а 14,5 процентов от этих денег забрали себе как плату. Об этом 17 ноября 2022 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Участники противоправной схемы осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием расчетных счетов подконтрольных фирм с января 2018 года. За свои услуги "теневые" банкиры брали 14,5 процентов от обналичиваемой суммы. В "серой" схеме использовались наличные денежные средства, образующиеся, в том числе, в результате оптовой реализации продуктов питания и безалкогольных напитков, - рассказали в полиции.

Благодаря банкирам компании ушли от налогов на несколько сотен миллионов рублей.

Обыски прошли в Москве и Петербурге. Изъято более 27 миллионов рублей. Также задержаны один из организаторов незаконной схемы, 45-летняя жительница Петербурга, и один из соучастников, 42-летний житель столицы. По данным полиции, в схеме участвовали более 20 человек.