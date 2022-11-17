Автобус насмерть сбил пенсионерку в Гатчине

В Гатчинском районе проводится проверка по факту ДТП, в котором автобус совершил наезд на женщину Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области, городе Гатчина автобус сбил насмерть пенсионерку. Авария произошла утром 16 ноября 2022 года. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и 47-му региону.

- В 10:40 часов в городе Гатчина на перекрестке улиц Карла Маркса и Радищева 37-летний водитель автобуса, поворачивая налево на улице Радищева на зеленый свет светофора сбил 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в полиции.

От сильного удара пенсионерка скончалась на месте аварии еще до приезда скорой помощи.

На данный момент сотрудники дорожной полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП и устанавливают все детали произошедшего.