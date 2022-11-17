Бомж изрезал подростка в центре Петербурга

Бомж поранил подростка в центре Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центре Санкт-Петербурга подросток подрался с бомжом, который серьезно его ранил. Вечером 16 ноября 2022 года 15-летнего мальчика госпитализировали в Детскую больницу №19 имени Раухфуса с множеством травм. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В левой стопе подростка врачи обнаружили кусок стекла. Кроме того, у пациента имелось резаное ранение левой кисти и ушибы лица, - рассказал источник.

Выяснилось, что около 20 часов вечера у дома 161 по Лиговскому проспекту у подростка возник какой-то конфликт с бездомным. Мальчик и бомж начали драться, однако мужчина оказался сильнее и изрезал подростка неизвестным предметом.

Полиция Центрального района возбудила административное дело. Подозреваемого еще не нашли. Проводится проверка.