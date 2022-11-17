Стоимость главной новогодней ели на Дворцовой площади в Петербурге выросла до 7 млн рублей

Цена главной новогодней ели на Дворцовой выросла почти до 7 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стоимость главный новогодней ели Санкт-Петербурга, которая украсит Дворцовую площадь, выросла почти до 7 миллионов рублей. Именно столько власти города собираются потратить на доставку, установку и украшение дерева. Информация об этом появилась на портале государственных закупок.

- Транспортировка и установка главной новогодней ели в Петербурге оценивается в 6,9 миллионов рублей, - говорится в контракте.

Установить елку на Дворцовой площади, а также украсить ее гирляндами и игрушками собираются до 19 декабря.

Отметим, что по сравнению с прошлым годом, стоимость елки для Дворцовой площади выросла на 1,5 миллиона рублей. Украшения для ели будут использовать те же самые, что и в прошлом году: шары, щелкунчиков, флажки и серпантин.