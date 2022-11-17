Две машины врезались в автобусы на остановке в Петербурге

Двойное ДТП с автобусами произошло в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге произошло двойное ДТП на автобусной остановке. Авария случилась днем 17 ноября 2022 года на остановке Ивановской улицы на пересечении с улицей Бабушкина. Со слов очевидцев, один из автобусов перед этим задымился.

- Начал дымиться автобус №56. На остановку подъехал автобус №11. В него и во второй автобус в этот момент въехали две легковушки Audi, - рассказали свидетели произошедшего.

По предварительным данным, пожара в автобусе не было, а заклинило колодки и началось задымление. Водитель вовремя потушил все огнетушителем и эвакуировал пассажиров.

Что же касается ДТП, по о пострадавших ничего не сообщается. Однако из-за аварии собралась очень большая пробка, так как на дороге перекрыты две полосы движения.