Помещения Апраксина двора в Петербурге выставили на торги

Фонд имущества ищет арендаторов для Апраксина двора Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге ищут арендаторов для Апраксина двора. Фонд имущества Северной столицы собирается провести торги на право заключения договоров аренды на самом известном рынке города. Об этом 17 ноября 2022 года сообщили в Смольном.

- На текущий момент выставлено на торги 29 объектов суммарной площадью более 12,5 тысяч "квадратов". Среди объявленных лотов — девять отдельно стоящих зданий, расположенных в различных частях комплекса. Почти 80% объектов могут использоваться под торгово-сервисную функцию, остальные имеют офисный и складской потенциал, - рассказали в Фонде.

Торги состоятся уже 21 ноября. Участвовать в них могут юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Если участник торгов будет один на помещение, то он может заключить договор.

В 2022 году на торги выставят еще 53 лота в Апрашке площадью более 34 тысяч квадратных метров.