Реконструкция тепломагистрали на проспекте Испытателей в Петербурге завершится в октябре 2023 года

Реконструкция тепломагистрали на проспекте Испытателей закончится в октябре 2023 года. Фото: ГУП "ТЭК СПб"

В Санкт-Петербурге продолжается реконструкция тепломагистрали на проспекте Испытателей. Рабочие уже вовсю проводят замену труб на более широкие до 700-800 мм. Работы, которые проходят начиная от Гаккелевской улицы, ведет ГУП "ТЭК СПб". Об этом 17 ноября 2022 года сообщают в Смольном.

- Реконструкция обеспечит надежное теплоснабжение и комфорт в домах 63 000 петербуржцев. От трубопровода будут запитаны 126 зданий, в том числе 65 жилых домов. Новая сеть также будет подавать тепло и горячую воду в 8 детских садов, 10 школ и семь лечебных учреждений, - сообщили в городской администрации.

Первый трубопровод был проложен на проспекте Испытателей еще в 1986 году. За эти годы он успел сильно устареть. На данный момент работы по реконструкции завершены на 40 процентов. Реконструкцию и благоустройство территории после земляных работ планируется завершить в октябре 2023 года.