132 школы Петербурга в 2022 году получат гранты на создание предпрофессиональных классов

Дети еще в школе смогут выбрать будущую профессию Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге 132 школы до конца этого года получат гранты на создание предпрофессиональных классов. Конкурсный отбор в 2022 году провели два раза. 66 школ были выбраны еще летом. В начале декабря будут выбраны еще 66 образовательных учреждений. На их оснащение выделено два миллиарда рублей.

- Этот проект позволяет детям еще в школе выбрать будущую профессию. К примеру, больше 60% выпускников инженерных классов поступило в вузы технической направленности, - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Глава города отметил, что инженерные классы по профилю «судостроение» стали одним из приоритетных направлений, потому что в Петербурге работают крупнейшие производства Объединенной строительной корпорации.

В этом году в Северной столице появились пять Курчатовских классов. Их открыли в петербургских школах и лицеях. Во время осенних каникул, благодаря сотрудничеству с НИЦ «Курчатовский институт», для школьников провели профильную смену «Коды Курчатова».