Суд Петербурга избрал меры пресечения обвиняемым в обналичивании миллиардов

Злоумышленникам избрали меры пресечения Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга выбрал меры пресечения мужчине и женщине, которые незаконно обналичивали деньги. По версии следствия, подозреваемые обналичили более двух миллиардов рублей и заработали не менее 20 миллионов рублей. Такими махинациями они занимались с 2018 года.

- Члены ОПГ использовали восемь разных ООО и банковские счета других организаций. Помимо двух подозреваемых в обналичивании участвовали и другие люди, но их личности пока не установлены, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Одной из подозреваемых, жительнице Петербурга, назначен домашний арест до 15 января 2023 года. А мужчине, москвичу, суд избрал запрет определенных действий также до 15 января.

Напомним, благодаря «теневым» банкирам компании не платили налоги. Государство не получило несколько сотен миллионов рублей. За свои услуги злоумышленники брали 14,5 процентов от обналичиваемой суммы.