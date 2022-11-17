Следователи задержали петербуржца, подозреваемого в вымогательстве денег у адвоката

Расследование продолжается Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи Петербурга задержали генерального директора одной из коммерческих структур, которого подозревают в вымогательстве. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР России по Петербургу.

- 6 марта этого года мужчина позвонил адвокату и его знакомому и потребовал 100 тысяч евро за потерянную выгоду. Он обвинил адвоката в оказании некачественной юридической помощи. Мужчина также угрожал юристу убийством и распространением сведений, которые могут его опозорить, - говорится в сообщении ведомства.

Когда его просьбы никто не выполнил – он продолжил угрожать, только требуемая сумма выросла еще больше: теперь мужчине от адвоката нужно было получить 200 тысяч евро. Расследование дела продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.