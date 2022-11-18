Петербуржцам рассказали, за что законно могут забрать их жилье

Петербуржцам рассказали, как законно можно лишиться жилплощади Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Юристы рассказали жителям Санкт-Петербурга, за что они могут законно лишиться своего жилья. И речь идет не о квартирных мошенниках. Сам процесс отъема жилья простой, а вот вернуть его будет намного сложнее. Об этом 17 ноября 2022 года сообщает "МКRU".

- Государство может забрать жилье человека после его смерти в том случае, если у него нет наследников или они есть, но их признали недостойными. Бывает, что наследники не вступают в наследство или передают его третьим лицам. Это дает право государству получить жилплощадь на баланс муниципалитета, - сообщает издание.

Также власти могут выселить человека из его квартиры, если на этом месте планируется важная застройка. Помимо этого жилье могут забрать и за долги. В случае задолженности ее выставляют на торги и полученную сумму отправляют на погашение задолженности.