Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 5:50

Петербуржцам рассказали, за что законно могут забрать их жилье

Речь идет не о квартирных мошенниках
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербуржцам рассказали, как законно можно лишиться жилплощади

Петербуржцам рассказали, как законно можно лишиться жилплощади

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Юристы рассказали жителям Санкт-Петербурга, за что они могут законно лишиться своего жилья. И речь идет не о квартирных мошенниках. Сам процесс отъема жилья простой, а вот вернуть его будет намного сложнее. Об этом 17 ноября 2022 года сообщает "МКRU".

- Государство может забрать жилье человека после его смерти в том случае, если у него нет наследников или они есть, но их признали недостойными. Бывает, что наследники не вступают в наследство или передают его третьим лицам. Это дает право государству получить жилплощадь на баланс муниципалитета, - сообщает издание.

Также власти могут выселить человека из его квартиры, если на этом месте планируется важная застройка. Помимо этого жилье могут забрать и за долги. В случае задолженности ее выставляют на торги и полученную сумму отправляют на погашение задолженности.