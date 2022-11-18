Троих мигрантов будут судить за похищение петербуржца из-за дорожного конфликта

Троих мигрантов будут судить за похищение человека и разбой в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Петродворцового района утвердила обвинительное заключение в отношении троих мигрантов, которые в марте 2022 года избили и похитили жителя Петербурга. Причиной нападения стал обычный дорожный конфликт.

- Обвиняемые схватили водителя, стали его избивать и, посадив в свой автомобиль, похитили. Некоторое время они удерживали потерпевшего, периодически избивая и высказывая угрозы, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мужчину полдня катали по району, а потом, еще раз побив, отобрали у него два мобильных телефона. Мужчину освободили бойцы вневедомственной охраны Росгвардии, заметившие неладное.

Иностранцев задержали. На них завели дела за похищение человека и разбой. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.