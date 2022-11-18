В Петербурге начали искать Дедов Морозов и Снегурочек на зарплату до 120 тысяч рублей

В Петербурге начали искать артистов к Новому году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

До наступления Нового года осталось полтора месяца, но праздничные агентства уже сейчас активизировались в поисках Дедов Морозов и Снегурочек. Артисты нужны для традиционных поквартирных поздравлений детей проведения праздников.

- Среди требований к новогодним артистам значатся опыт работы, доброжелательность, артистичность, любовь к детям, вокальные и танцевальные навыки, - сообщает пресс-служба сервиса поиска работы hh.ru.

Но есть и особые пожелания. Так, одна из петербургских компаний требует от кандидатов исчерпывающих знаний истории про Гарри Поттера.

В среднем по стране Дедам Морозам предлагают зарплату в 81 тысячу рублей в месяц. Снегурочки ценятся меньше - всего 69 тысяч. Но в Петербурге доходы у новогодних персонажей выше: до 120 тысяч рублей.