В Ленобласти помогли 24 тысячам обманутых дольщиков

24 тысячам обманутых дольщиков помогли в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Больше 24 тысяч обманутых дольщиков из Ленобласти смогли получить жилье или денежную компенсацию. На это потребовалось 4,5 года работы. За то же время было достроено около сотни брошенных инвесторами домов.

- Сегодня региональный Фонд защиты прав дольщиков завершает строительство еще 44 проблемных объектов, силами привлеченных инвесторов продолжается работа по 27 домам, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Большая часть работ была возобновлена в последние два года.

Тем, кто не хочет ждать достройки дома, предлагается получить компенсацию через региональный Фонд защиты прав дольщиков. С 2019 года деньги выплачены 3,3 тысячам человек. Причем в последнее время количество заявлений на выплаты заметно выросло.

Размер возмещения определяет независимый оценщик. За точку отсчета берется нынешняя стоимость квадратного метра жилья, которая только за пару лет выросла вдвое. То есть компенсация позволяет купить готовую квартиру или вложиться в другую стройку.

До конца 2023 года деньги получат еще 2100 дольщиков, готовым жильем планируется обеспечить около 15 тысяч человек.