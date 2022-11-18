13-градусный мороз ударит в Ленобласти в ночь на 19 ноября

МЧС предупредило о морозах в Ленобласти в ночь на 19 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ощутимые морозы ударят в Ленинградской области. В ночь на 19 ноября 2022 года в регионе похолодает, особенно на востоке, где температура опустится до минус 13 градусов. Об этом местных жителей предупредили в управлении МЧС 47-го региона.

- 19 ноября в Ленобласти ожидается переменная облачность, местами, особенно на юге региона пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 метров в секунду, - сообщили в МЧС области со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха в ночное время составит минус 3-8 градусов, но на востоке области до 10-13 градусов мороза. Днем потеплеет до минус 1-6 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.