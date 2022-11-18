Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 14:51

Здание факультета РАНХиГС у Обводного канала передадут церкви

Но студенты съедут отсюда только пять лет спустя
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Здание вуза в Петербурге вернут церкви.

Здание вуза в Петербурге вернут церкви.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Здание факультета социальных технологий Российской академии народного хозяйства и государственной службы - РАНХиГС, расположенное на улице Черняховского, неподалеку от Обводного канала, все же будет передано церкви. Об этом заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.

- В вуз обратился приход Крестовоздвиженского казачьего собора с просьбой передать это здание церкви. Мы внимательно проверили все юридические аспекты и убедились в том, что церковь действительно имеет право на это здание, - написал Пиотровский в своем телеграм-канале.

При этом чиновник подчеркнул, что в одночасье вуз съехать не может. Процесс поиска подходящего помещения и сам переезд займет достаточно долгое время.

Так что здание церкви передадут уже сейчас, а студенты съедут из него лишь спустя пять лет.

- Город выступил посредником в переговорах между РПЦ и Правительством России, так как Академия является федеральным образовательным учреждением, - отметил Пиотровский.