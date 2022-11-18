Здание факультета РАНХиГС у Обводного канала передадут церкви

Здание вуза в Петербурге вернут церкви. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Здание факультета социальных технологий Российской академии народного хозяйства и государственной службы - РАНХиГС, расположенное на улице Черняховского, неподалеку от Обводного канала, все же будет передано церкви. Об этом заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.

- В вуз обратился приход Крестовоздвиженского казачьего собора с просьбой передать это здание церкви. Мы внимательно проверили все юридические аспекты и убедились в том, что церковь действительно имеет право на это здание, - написал Пиотровский в своем телеграм-канале.

При этом чиновник подчеркнул, что в одночасье вуз съехать не может. Процесс поиска подходящего помещения и сам переезд займет достаточно долгое время.

Так что здание церкви передадут уже сейчас, а студенты съедут из него лишь спустя пять лет.

- Город выступил посредником в переговорах между РПЦ и Правительством России, так как Академия является федеральным образовательным учреждением, - отметил Пиотровский.