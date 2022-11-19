Александр Беглов поздравил преподавателей вузов с их профессиональным праздником

В Петербурге высшее образование получают более 320 тысяч студентов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

19 ноября в стране отмечают День преподавателя высшей школы. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников высших учебных заведений с их праздником. В Северной столице этот день празднуют больше 73 тысяч человек.

- Вы готовите высококвалифицированные кадры для всех отраслей экономики. Благодаря вашим научным поискам и подвижническому труду совершаются знаковые открытия, ведутся перспективные разработки, внедряются новые технологии, - обратился к преподавателям вузов глава города.

Губернатор отметил, что город гордится научным и интеллектуальным потенциалом высших учебных заведений Петербурга, преподаватели и студенты которых вносят серьезный вклад в развитие Северной столицы.

В Петербурге высшее образование получают более 320 тысяч студентов. Каждый год в городе вручают 20 премий правительства за выдающиеся достижения в области высшего и среднего образования и 70 премий – за заслуги в научно-педагогической деятельности.