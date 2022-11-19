Семиклассник из Петербурга угрожал сверстникам ножом и требовал деньги

Полицейские доставили подростка в отдел полиции Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники полиции 18 ноября задержали 14-летнего школьника, который угрожал сверстникам ножом и требовал у них деньги. В правоохранительные органы в Пушкинском районе обратились три женщины.

- Они рассказали, что у их 12-летних сыновей в туалете школы подросток вымогал деньги и другое имущество. При этом, у 14-летнего ребенка был нож, - рассказали в УМВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции доставили ученика седьмого класса в следственные органы. На его родителей возбудили уголовное дело по статье «разбой». Обстоятельства и причины такого поведения ребенка установят специалисты.