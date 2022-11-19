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НовостиОбщество19 ноября 2022 12:35

Александр Беглов подписал пять законов Петербурга

Среди них закон о снижении налоговой нагрузки для предпринимателей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Губернатор подписал законы

Губернатор подписал законы

Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал пять правовых актов с 3 по 16 ноября. Среди них акты о снижении налоговой нагрузки для предпринимателей, софинансировании ремонта автодорог в Ленобласти и запрете выхода на лед.

- Предпринимателям малого и среднего бизнеса предоставлены новые меры поддержки в условиях санкционного давления, - сообщает пресс-служба Смольного.

Благодаря этому закону планируется снизить налоговую нагрузку и стимулировать предпринимательскую активность.

Помимо пяти законов, глава города за этот период подписал 24 постановления правительства Петербурга, одно распоряжение правительства, три постановления и одно распоряжения губернатора.