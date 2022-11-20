В ГИБДД предупредили водителей о гололеде на дорогах в Петербурге и Ленобласти

В ГИБДД призывают к осторожности из-за гололеда. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти призвали водителей к максимальной осторожности и аккуратности из-за ухудшения погоды. опасность на дороге может вызвать гололед и снег. Накануне поземка уже заметала загородные трассы, ухудшая видимость. А скользкий асфальт заметно увеличивал тормозной путь.

- На обледенелой трассе сцепление колес с дорогой значительно снижается. Особенно опасными становятся съезды с мостов и путепроводов, а также повороты и открытые участки дорог, которые подвержены обледенению из-за повышенной продуваемости, - отмечают в ГИБДД.

Водителей убедительно просят выбирать разумную скорость движения, держать интервал и расстояние до других машин в потоке. И, главное, не совершать резких маневров.

А пешеходов призывают помнить, что на скользком асфальте автомобиль не может остановиться моментально, поэтому переходить дорогу надо только убедившись в безопасности.