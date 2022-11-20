Беглов запустил опрос о необходимости зарядок для телефонов в вагонах метро

Губернатор спросил петербуржцев, нужны ли им зарядки для телефонов в вагонах метро. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга спросил жителей города, нужны ли им зарядки для телефонов в вагонах метро. С таким вопросом Александр Беглов обратился к горожанам через свои соцсети. Там же размещен и опрос, в котором можно высказать свою позицию.

- На прошлых выходных, тестируя новый поезд для нашего метро «Балтиец», обратил внимание, что в вагонах отсутствует зарядка для мобильных устройств. При этом такая возможность предусмотрена, - написал в своем телеграм-канале Беглов.

Он попросил жителей города ответить на вопрос, насколько им необходимы USB-розетки в вагонах подземки и часто ли они пользуются ими в автобусах и другом транспорте, где зарядки есть.

Пока что голоса распределились так: 62% «да пользовался бы», 38% - нет.