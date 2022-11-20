Пожар произошел в жилом доме на улице Кораблестроителей в Петербурге

На Кораблестроителей выгорела "однушка". Фото: vk.com/spb_today

Серьезный пожар произошел днем в воскресенье в Василеостровском районе Петербурга. В доме 40, корпус 2 по улице Кораблестроителей полыхала однокомнатная квартира. Пламя было сильным и вырывалось их окна «однушки».

- Пожар в 12.30 на улице Кораблестроителей. Три пожарных машины работают, - сообщали местные жители, опубликовавшие фото и видео происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

А в городском управлении МЧС уточняют, что однокомнатная квартира выгорела почти полностью. При площади в 35 квадратных метров, огонь охватил 24 «квадрата».

Сейчас возгорание локализовано, идет разбор завалов. Сведений о пострадавших не поступало. Причины ЧП устанавливаются.

Всего на место возгорания выезжали 20 спасателе и четыре единицы техники МЧС.