Показ коллекций одежды проекта «Петербургский дизайн» прошел в ТРК «Лето»

Показ мод петербургских дизайнеров прошел в ТРК "Лето". Фото: vk.com/petersburg_design

Участники проекта «Петербурсгкий дизайн» представили свои творения на показе мод в одном из крупных торговых центров города на Неве. В дефиле участвовали два десятка брендов, созданных дизайнерами из Северной столицы.

- Среди участников – ONI, Marine Kobaliya, Lady Sharm, Киношмот, Lookoom, Турмалин, Ракурс, EXACTLY, MAORI, Salire, Lada Blank, Tory Zak, Moods, GRANATE, BOR.N., - сообщала пресс-служба ТРЦ.

Модельеры представили образы и одежду как на каждый день, так и для особых случаев: спортивно-деловой стиль, спорт-шик, молодежная мода. Отдельно был представлен показ мужской моды и одежды «плюс сайз».

Напомним, что проект «Петербургский дизайн» призван заменит ушедшие из России модные бренды. Он объединяет дизайнеров города, для которых в торговых центрах выделены отдельные площади.