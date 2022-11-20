МЧС предупреждает об ухудшении погоды и гололеде в Петербурге

МЧС предупреждает про гололед. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургских водителей снова предупреждают о гололеде на дорогах. Вслед за региональным управлением ГИБДД это сделали и в МЧС. Ухудшение погоды ожидается в понедельник, 21 ноября. Днем будет опять холодно, до -5 градусов, что ниже нормы.

- Главное управление МЧС России предупреждает: по 21 ноября в Санкт-Петербурге на дорогах местами гололедица, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Водителям и пешеходам напоминают, что в условиях гололеда управляемость автомобилем резко падает. Автомобилистам советуют не превышать скорость и увеличить интервал движения.

А пешеходы при переходе дороги должны убедиться в том, что машин поблизости нет, либо они притормозили, пропуская человека.