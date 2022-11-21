Шесть строительных бытовок загорелись в Петербурге в ночь на 21 ноября

Шесть строительных бытовок загорелись в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезный пожар произошел на стройке в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В ночь на 21 ноября 2022 года загорелись строительные бытовки. Огонь очень быстро распространился с одной горящей постройки и охватил в итоге шесть бытовок. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 2:39 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании у дома 65 по Заневскому проспекту. Сначала сообщалось, что горят три строительные бытовки размером 2,5 на 6 метров каждая, - рассказали спасатели.

Однако когда пожарные прибыли на место, огонь успел перекинуться на соседние постройки и горели уже шесть строительных бытовок. Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров.

С огнем боролись 25 человек личного состава МЧС и пять пожарных машин. В течение часа спасатели смогли локализовать возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают специалисты.