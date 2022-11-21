Синоптик Леус рассказал, придут ли ледяные дожди в Петербург вслед за Москвой

Ледяные дожди не придут в Петербург из Москвы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге уже установилась зимняя погода. Улицы города припорошило снегом, на дорогах сильный гололед, а температура воздуха значительно ниже климатической нормы. Однако, в Северной столице погода куда лучше, чем в Москве, где в ближайшие дни ожидается ледяной дождь. Как рассказал "КП-Петербург" ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, городу на Неве таких дождей ждать не стоит.

- Нет. До Петербурга ледяные дожди не дойдут, - рассказал синоптик.

21 ноября в Петербурге окажется на 4-5 градусов холоднее, чем положено по климатической норме. Температура воздуха составил всего минус 3-5 градусов, а по Ленинградской области до 2-7 градусов мороза. День обойдется без осадков. Ветер слабый, восточный до 2-7 метров в секунду.

По данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, небольшое потепление придет в середине недели.