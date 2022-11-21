Движение на КАД по дамбе Петербурга ограничат с 21 по 22 ноября

Проезд по дамбе ограничат с 21 ноября на два дня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На дамбе Санкт-Петербурга с 21 по 22 ноября 2022 года ограничат движение. Дирекция комплекса защитных сооружений напомнила о том, что в транспортном отсеке тоннеля на внешнем кольце КАД будут проводиться ремонтные работы. Из-за этого проезд окажется ограничен.

- В указанные дни для проезда автомобилей будет доступна только одна полоса движения, - рассказали в дирекции.

Помимо этого, на протяжении этих двух дней для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7-10 минут.

Дирекция дамбы приносит свои извинения автомобилистам за предоставленные неудобства, а также просит заранее продумывать свои маршруты движения для того, чтобы не застревать в пробках.