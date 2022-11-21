Родители с детьми гуляли по тонкому льду реки на юге Петербурга

В Петербурге действует запрет выхода на лед, но горожан это не смущает. Фото: Олег ЗОЛОТО

Гуляющих по тонкому льду родителей с детьми заметили на юге Петербурга. Жители домов на улице Маршала Казакова, выглянув в окно, с удивлением увидели людей на речке Красненькая, которая успела немного замерзнуть.

- Петербуржцам запретили выходить на лед. Но до всех горожан весть о запрете, вероятно, пока не дошла. По крайней мере, жители юго-запада, гулявшие сегодня в устье реки Красненькой, о нем явно не слышали, - пишет паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Здесь же опубликовано видео снятое очевидцами. На записи взволнованный голос отмечает, что на лед вышли не только школьники, которым это еще хоть как-то простительно, но и мама с детьми.

- А потом они будут рыдать и удивляться, как могла произойти трагедия и человек утонул, - возмущаются петербуржцы.

Напомним, что запрет выхода на лед в городе действует с 15 ноября, за нарушение положен штраф в размере до пяти тысяч рублей.