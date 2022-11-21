Стаю лебедей заметили у мемориала Большое Заречье в Ленинградской области

Стаю лебедей заметили в Ленинградской области / Фото: Павел Глазков

В Ленинградской области заметили стаю лебедей. Лебеди-кликуны остановились у мемориала Большое Заречье. Здесь они устроили себе отдых перед перелетом на юг из мест гнездования в тундре и лесотундре. Об этом 21 ноября 2022 года рассказал петербургский биолог Павел Глазков.

- По дороге на юг здесь решили остановиться около полусотни лебедей-кликунов. На поле – после уборки урожая – птицам есть чем полакомиться. Члены стаи постоянно устраивают между собой перекличку, курлыкают. Именно из-за курлыкающих звуков этот вид лебедей и назвали «кликунами». Знаменитая «лебединая верность» – подлинный научный факт. Эти птицы образуют пары на всю жизнь. Если присмотреться, то видно, что даже в стае лебеди держатся парами, они всегда вместе, - рассказал биолог.

Как правило, лебеди задерживаются в Ленобласти, но до наступления морозов. После они отправляются пережидать зиму в Западной Европе.