Петербурженка, выбросившая в окно младенца, сдала первого ребенка в дом малютки

Женщина, выбросившая в окно младенца в центре Петербурга, сдала первого ребенка в детский дом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Женщина, которая выкинула из окна своего новорожденного ребенка в центре Санкт-Петербурга, уже избавлялась от первого малыша. Как рассказали 21 ноября 2022 года в Следственном комитете города, 20-летняя горожанка еще год назад родила мальчика, но сдала его в дом малютки.

- Женщина в ходе допроса дала показания о том, что около года назад она родила мальчика и отказалась от родительских прав, ребенок помещен в дом малютки, - сообщили в комитете.

Утром 20 ноября она родила еще одного ребенка. Со слов женщины, малышка родилась мертвой, поэтому, находясь в состоянии шока, новоиспеченная мать решила выбросить труп младенца из окна прямиком во двор дома на улице Достоевского.

Сейчас специалисты проводят экспертизы и выясняются все обстоятельства произошедшего. На женщину возбуждено уголовное дело.