Госдума одобрила включение Петербурга в список регионов для курортного сбора

Комитет Думы одобрил включение Петербурга в число регионов, где взимается курортный сбор Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам рекомендовал внести Санкт-Петербург в список регионов, где с туристов будут взимать курортный сбор. Эксперимент уже проводится в некоторых регионах страны. Теперь и Северная столица присоединится к проекту. Об этом 21 ноября 2022 года пишет ТАСС.

- Была поддержана поправка правительства о включении в число регионов, взимающих курортный сбор, Санкт-Петербург, - сообщает издание.

На данный момент предполагается, что эксперимент будет действовать до конца 2024 года. По всей видимости, в Северной столице курортный сбор введут с начала 2023 года. О поддержке введения сбора со стороны правительства Петербурга пока ничего не сообщается.

Отметим, что размер сбора на данный момент составляет от 10 до 50 рублей в сутки, но не более 1,5 процентов от стоимости всей повестки.