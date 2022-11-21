Старинные надгробия нашли при ремонте трубы в центре Петербурга

Старинные надгробия нашли в центре Петербурга. Фото: Читатель "КП-Петербург".

Старинные надгробия раскопали рабочие, занимавшиеся ремонтом и прокладкой труб в центре Петербурга. На Воронежской улице они достали из земли могильные камни с надписями на русском и французском языках, с датами смерти 1860-х годов.

- Найдено при раскопках трубопровода на Воронежской улице. Мы живем рядом, вечером сходил за дом, сфотографировал, - написал читатель «КП-Петербург», приславший снимки в редакцию.

По словам мужчины, сейчас строители работают на том месте, где когда-то стояла церковь. А при ней было кладбище. Видимо, от него и остались могильные камни.

Справка «КП»:

Церковь Казанской иконы Божией Матери - Подворье Пекинской православной миссии было расположена по современному адресу: Воронежская улица, 110. Здание в русском стиле возвели к 100-летию Отечественной войны 1812 года по проекту архитектора Аплаксина в 1911-1913 годах.

После революции церковь переделали в клуб, а окончательно снесли к 1971 году. Сейчас на месте храма стоят котельная и поликлиника.