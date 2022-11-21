Скамейки для великанов установили в центре Петербурга

Скамейки для великанов установили у Смольного. Фото: vk.com/mytndvor

Уличные скамейки, сделанные словно для великанов, или, как минимум двухметровых баскетболистов, появились в Петербурге. Об этом рассказали жители Центрального района, удивленные размером «лавочек».

- Новые скамейки анатомически неудобные! Слишком глубокие, ноги даже у человека среднего роста не достают до земли. На них не сесть комфортно ни детям, ни взрослым, ни пожилым, - пишут активисты в группе «Центральный район за комфортную среду обитания».

Разницу в размерах можно заметить на фоне старых «ленинградских диванов», как называются белые скамейки, стоящие по городу не один десяток лет. На фото хорошо видно, что новые «диваны» раза в полтора крупнее хорошо выверенной конструкции. Зачем это сделано, активистам выяснить не удалось.

Проверить скамейки на удобства можно в сквере неподалеку от Смольного.