Дорожный каток опрокинулся с трала на КАДе Петербурга

Каток упал с трала. Фото: Скриншот из видео

ЧП произошло на внутреннем кольце кольцевой автодороги в Петербурге. О том, что каток упал с автовоза прямо на дороге, рассказал очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 21 ноября.

- Каток саморазгрузился с трала при съезде с внутреннего КАД на Колтуши, - написал мужчина в посте в социальной сети.

По сообщению свидетелей случившегося, каток был закреплен на полуприцепе только сзади. Поэтому техника для асфальтирования дорог соскользнула на повороте. На опубликованных кадрах видно, как каток скатился по тралу вбок, из-за этого снес ограждение на дороге. Водитель трала сразу остановился.

В комментариях пользователи спорят, кто виноват в происшествии: водитель или те люди, которые грузили технику на трал. К счастью, в происшествии никто не пострадал, и водитель, который опубликовал запись с видеорегистратора, успел вовремя притормозить.