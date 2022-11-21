Памятник блокадному медику появится в Петербурге к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

18 января 2023 года отпразднуют 80-летие прорыва блокады Ленинграда Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге 18 января 2023 года отпразднуют 80-летие прорыва блокады Ленинграда. К этому дню в городе появится памятник блокадному медику. Его установят там же, где ранее появился памятник блокадному учителю: в Соляном переулке.

- Наша важная задача – сохранение исторической памяти и передача знаний будущим поколениям о том, что происходило во время блокады Ленинграда, - отметил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

На данный момент, в Северной столице проживают 66 489 ветеранов. 52 955 из них – блокадники, которые награждены медалями «За оборону Ленинграда» или знаками «Жителю блокадного Ленинграда».

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова, к празднованию 80-летия прорыва блокады ветераны получат единовременную выплату. На эти цели в бюджете города на следующий год заложено более полутора миллиардов рублей.