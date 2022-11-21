В кинотеатре Петербурга бесплатно покажут фильмы в преддверии Дня матери

Зрители смогут увидеть отечественные кинокартины Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В одном из кинотеатров Петербурга в преддверии празднования «Дня матери» бесплатно покажут несколько фильмов 60-х, 70-х и 80-х годов. Кинопоказы состоятся в четверг и пятницу, 24 и 25 ноября.

- Зрители смогут увидеть отечественные кинокартины, которые посвящены главным жизненным ценностям. Бесплатные показы состоятся в кинотеатре «Заневский», - сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

24 ноября жителям Петербурга покажут драму «Крылья» и мелодраму «Мачеха», а 25 ноября на киноэкране можно будет посмотреть семейный фильм «Мама», трагикомедию «Родня» и сказку «Три толстяка». Бесплатные билеты нужно получить в кассе кинотеатра перед просмотром.