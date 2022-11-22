Проезд по улице Орджоникидзе в Петербурге перекрыли из-за прорыва трубы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге из-за коммунальной аварии на трубах перекрыли движение по улице Орджоникидзе. Потоп случился еще 19 ноября 2022 года возле дома №46. На данный момент специалисты до сих пор проводят ремонтные работы. Об этом сообщили в "Водоканале".

- Специалисты предприятия провели диагностику и выявили технологическое нарушение на водоводе диаметром 900 мм, после чего приступили к аварийно-восстановительным работам, - сообщили в компании.

В ночь на 22 ноября специалисты приступили к следующему этапу ремонта, из-за чего было необходимо перекрыть проезд по улице Орджоникидзе по направлению от Пулковской улице к проспекту Юрия Гагарина. В обратном направлении движение открыто.

Помимо этого на время работ изменены трассы автобусных маршрутов №16, 34, 36, 231, 256 .