Каток на Конюшенной площади в Петербурге откроется в середине декабря

Каток на Конюшенной площади в Петербурге откроется во второй половине декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Зима уже на пороге. А значит и зимние развлечения тоже скоро станут доступны в Санкт-Петербурге. Уже в середине декабря в Северной столице откроется самый главный и праздничный каток на Конюшенной площади, который много лет радует гостей и жителей Северной столицы. Об этом 21 ноября 2022 года рассказал вице-губернатор города на Неве Борис Пиотровский.

- Полюбившийся всем петербуржцам и гостям Северной столицы каток на Конюшенной площади будет создавать праздничное настроение во второй половине декабря, - сообщил Пиотровский.

Точной даты, когда начнет действовать каток, а вместе с ним и рождественская ярмарка пока нет. Зато точно известно, что с 1 декабря откроется самый большой искусственный каток на Елагином острове. Впервые он открылся в прошлом году. Благодаря покрытию кататься на нем можно даже при плюсовой температуре.