Выброшенный из окна в Петербурге новорожденный ребенок погиб при падении

Ребенок, которого выкинули из окна в центре Петербурга, родился живым Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга считает, что 20-летняя мать выбросила из окна еще живого ребенка. Трагедия произошла утром 20 ноября 2022 года в одном из домов на улице Достоевского. Женщина заявила, что ее дочь родилась мертвой, а она, находясь в состоянии шока, выкинула тело новорожденной из окна с высоты пятого этажа. Однако, по данным следствия, ребенок родился живым.

- По версии следствия, женщина утром 20 ноября родила дочь, после чего с целью убийства выбросила ее во двор. Новорожденная девочка скончалась от полученных телесных повреждений в результате падения с большой высоты, - сообщили в Следственном комитете.

На данный момент мать задержали в качестве подозреваемой. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка. Решается вопрос об аресте подозреваемой и предъявлении ей обвинения.