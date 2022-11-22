Мужчина сгорел заживо в ночном пожаре в Петербурге

Обгоревший труп человека обнаружили после пожара в Колпино Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге во время ночного пожара заживо сгорел мужчина. Трагедия произошла 21 ноября 2022 года. У входа в подвал дома на Заводском проспекте в Колпинском районе загорелся мусор. На место прибыли спасатели. Они потушили пожар, но в пепелище нашли обгоревшее тело. Об этом сообщает "Мойка78".

- Сведения о возгорании поступили утром 21 ноября. Огонь разгорелся у входа в подвал жилого дома. Прибывшие на место спасатели обнаружили гору горящего мусора. Они потушили пламя, а затем обнаружили обгоревший труп мужчины, - пишет издание.

По предварительным данным, мужчине на вид было около 40 лет. Внешних признаков насильственной смерти на его теле на обнаружено. Предположительно, погибший был бездомным. На данный момент устанавливается его личность и причина смерти.