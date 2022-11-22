Более 3,5 млн человек прокатились по рекам и каналам Петербурга в 2022 году

3,5 млн человек прокатились на речных судах в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Больше 3,5 миллиона человек воспользовались водным транспортом в Петербурге за навигацию 2022 года. Большая часть из них - туристы, катавшиеся по рекам и каналам города. Итоги Весенне-летне-осеннего сезона подвели в Смольном.

- По предварительной информации перевозчиков, по рекам и каналам перевезено более 3,5 млн человек. Это на 49,7 % больше чем в прошлогодний навигационный период, - сообщает Управление информации администрации Петербурга.

Сам период навигации был достаточно долгим - 211 дней. Речные трамвайчики работали с 18 апреля по 14 ноября включительно. Но трудились не только они. Вырос и круизный туризм. В Петербурге приняли 406 речных круизных теплоходов, что на 11% больше чем годом ранее. А количество пассажиров и вовсе увеличилось на треть, то есть заполняемость судов была выше.