Петербургского бизнесмена задержали за сексуальные домогательства к 11-летней девочке

Пожилой бизнесмен домогался 11-летней девочки в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала 60-летнего бизнесмена за сексуальные домогательства к 11-летней девочке. Как сообщает 22 ноября 2022 года АН "Оперативное прикрытие", все произошло еще летом прошлого года в Лужском районе Ленинградской области.

- Днем 12 июня 2021 года 60-летний петербуржец на автомобиле вывез 11-летнюю девочку к пожарному водоему Лимпопо в садоводческом массиве «Мшинская» Лужского района. В салоне мужчина трогал ребенка за интимные месте, а затем заставил девочку удовлетворить себя, - рассказал источник.

Известно об этом стало только сейчас. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. 21 ноября мужчину задержали у дома 34 по улице Солдата Корзуна в Петербурге.

Известно, что за плечами бизнесмена немало судимостей, среди которых покушение на убийство, кража и секс с несовершеннолетним.