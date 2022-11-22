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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 8:59

На группу петербургских бандитов из 90-х возбудили уголовное дело

Группировка занималась наркотиками, мошенничеством и похищением людей с 1993 года
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Группу бандитов из 90-х в Петербурге привлекли к уголовной отвественности

Группу бандитов из 90-х в Петербурге привлекли к уголовной отвественности

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на бандитскую группировку их 90-х возбудили уголовное дело. Вооруженная банда орудовала в городе с лета 1993 года. В ее состав входили Владимир Кулибаба, Владимир Карпинский, Анатолий Мотыль, Марат Аристов и многие другие. Об этом 22 ноября 2022 года рассказали в Следственном комитете города.

- В августе 1993 года участники банды на почве передела криминальных сфер влияния во дворе дома 16 по улице Фрунзе расстреляли троих других участников своей банды. Двое скончались, одному удалось сбежать, - рассказали в комитете.

В 2003 году в Москве был убит новый глава группировки, после чего ее возглавил Кулибаба. Бандиты занимались продажей оружия, наркотиков, мошенничеством и похищением людей. Все это продолжалось вплоть до декабря 2021 года, пока участники и глава банды не были задержаны.

Расследование уголовного дела продолжается.