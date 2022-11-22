Беременную кошку изувечили и убили в Купчино

В Купчино в подвале дома нашли убитую кошку. Фото: vk.com/public185299830

Беременную кошку жестоко убили в Купчино. Изуродованный труп животного нашли в подвале дома по улице Олеко Дундича. Несчастное животное изверги повесили на решетке слухового окна, рядом с местом где неравнодушные жители кормили кошку.

- Труп изувеченной кошки висит внутри подвала там, где люди кормят бездомных животных. Доступа у посторонних людей туда нет. На место была вызвана полиция, написано заявление, - сообщают зоозащитники в группе «Кошки Купчино хотят домой. СПб. Фрунзенский район».

По их словам, все произошло в ночь на 21 ноября. Но так как подвал был закрыт, а ключ имеется только у председателя ТСЖ, попасть внутрь удалось лишь через несколько часов, ближе к вечеру. Полиция осмотрела место преступления и приняла заявление. Сейчас начата проверка по факту жестокого обращения с животным.