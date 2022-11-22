Мужчина с 7-летним сыном попал в больницу после ДТП в Петербурге

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП в Московском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку после жесткого ДТП с пострадавшими. Авария произошла утром 21 ноября 2022 года в Московском районе. Виновником аварии стал 57-летний гонщик, у которого не было водительских прав. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 9:35 часов на пересечении Стартовой улицы и Шереметьевской 57-летний водитель на автомобиле "Тойота Ленд Крузер Прадо", выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем "Форд Фиеста", под управлением 49-летнего водителя, - рассказали правоохранители.

В итоге водитель автомобиля "Форд" серьезно пострадал. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу. Также пострадал и семилетний сын мужчины. Мальчика также госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что у виновника аварии не было водительских прав, а ранее он 30 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.